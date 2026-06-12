ASL Roma 4, Natalino Fabrizi nominato Direttore Amministrativo –

Natalino Fabrizi è il nuovo Direttore Amministrativo della ASL Roma 4. La nomina è stata formalizzata con la deliberazione n. 678 dell’11 giugno 2026, firmata dalla Direttrice Generale Rosaria Marino.

L’incarico, della durata di tre anni, decorrerà dal 15 giugno 2026 e si concluderà il 14 giugno 2029. Forte di una consolidata esperienza manageriale maturata presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Fabrizi ricopriva già il ruolo di Direttore Amministrativo facente funzioni dell’Azienda.

«Ringrazio la Direttrice Generale Rosaria Marino per la fiducia accordatami e per l’incarico affidatomi. Continuerò a lavorare per migliorare la gestione dei processi amministrativi, la programmazione delle risorse e il governo degli aspetti economico-finanziari dell’Azienda. La sfida che attende la nostra ASL è importante e stimolante, soprattutto alla luce dei numerosi interventi e progetti avviati in questi anni», ha dichiarato Fabrizi.