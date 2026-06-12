Allo Stadio Lombardi una grande partita benefica a sostegno della lotta al retinoblastoma. Protagonisti Virtus MSN, Nazionale Italiana Pugili ed Emporio Roma, con la partecipazione di influencer e creator digitali

Calcio e solidarietà, il 21 giugno a Marina di San Nicola va in scena la partita del cuore –

MARINA DI SAN NICOLA – Lo sport si mette al servizio della solidarietà. Domenica 21 giugno, alle ore 11.00, lo Stadio Lombardi di Marina di San Nicola, in Via della Luna, ospiterà una speciale Partita di Beneficenza che unirà spettacolo, passione e impegno sociale per una causa di grande importanza.

L’evento vedrà affrontarsi sul terreno di gioco la Virtus MSN, la Nazionale Italiana Pugili e Emporio Roma, protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e della condivisione. Ma il vero obiettivo della manifestazione sarà sostenere l’Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma (AILR), organizzazione impegnata nella sensibilizzazione e nel supporto alle famiglie colpite da questa rara forma di tumore oculare infantile.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione, contribuendo concretamente alle attività di assistenza, ricerca e informazione che l’AILR porta avanti su tutto il territorio nazionale.

A rendere ancora più coinvolgente la giornata sarà la presenza di numerosi youtuber, tiktoker e personaggi del web, che hanno scelto di aderire all’iniziativa per amplificarne il messaggio e coinvolgere il pubblico più giovane nella raccolta fondi.

Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e appassionati di sport a partecipare numerosi, trasformando una semplice partita di calcio in un importante gesto di solidarietà. Un’occasione per divertirsi, sostenere una causa meritevole e dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e aiuto concreto.

Per informazioni è possibile contattare la Virtus MSN al numero +39 388 971 5092.

Una mattinata di sport, emozioni e solidarietà che promette di lasciare il segno dentro e fuori dal campo.