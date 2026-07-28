 
Lago di Bracciano

Bracciano, incendio davanti al Museo di Vigna di Valle. Le fiamme si estendono verso la collina

28 Luglio 2026





Bracciano, incendio davanti al Museo di Vigna di Valle. Le fiamme si estendono verso la collina

Un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea è divampato poco fa davanti al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, a Bracciano. Le fiamme, partite dalla strada, si sono propagate verso la zona collinare. A favorire l’avanzata del fuoco sono il vento forte e le alte temperature.

Bracciano, incendio davanti al Museo di Vigna di Valle. Le fiamme si estendono verso la collina

Sul posto stanno operando le squadre della Protezione civile dell’AVAB, i Vigili del Fuoco, l’ANC, i Carabinieri di Bracciano e altre squadre di Protezione civile. Tutti gli operatori sono impegnati nel tentativo di contenere l’incendio prima che possa estendersi ulteriormente lungo la collina.