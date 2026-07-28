Bracciano, incendio davanti al Museo di Vigna di Valle. Le fiamme si estendono verso la collina

Un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea è divampato poco fa davanti al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, a Bracciano. Le fiamme, partite dalla strada, si sono propagate verso la zona collinare. A favorire l’avanzata del fuoco sono il vento forte e le alte temperature.

Sul posto stanno operando le squadre della Protezione civile dell’AVAB, i Vigili del Fuoco, l’ANC, i Carabinieri di Bracciano e altre squadre di Protezione civile. Tutti gli operatori sono impegnati nel tentativo di contenere l’incendio prima che possa estendersi ulteriormente lungo la collina.