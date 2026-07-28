Incendio di sterpaglie a Cerveteri, fiamme lungo via del Sasso al km 2: sul posto Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio a Cerveteri lungo via del Sasso, all’altezza del chilometro 2, interessando la vegetazione a bordo strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area per evitare che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante.

L’intervento è tuttora in corso. Al momento non si segnalano persone coinvolte né danni ad abitazioni, mentre la presenza dei mezzi di soccorso potrebbe causare rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato.