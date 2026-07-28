Consorzio sociale bocciato, Gubetti attacca: «Uno spettacolo indegno per le istituzioni»

CERVETERI – Dopo la bocciatura in Consiglio comunale del regolamento per l’adesione al Consorzio sociale dell’Etruria Meridionale, il sindaco Elena Gubetti interviene con parole dure, definendo quanto accaduto «uno spettacolo davvero brutto e indegno per le istituzioni».

Il primo cittadino respinge le accuse di una presunta mancanza di confronto sul provvedimento, ricordando che si sono svolti commissioni, consigli aperti e momenti di dialogo con tutte le forze politiche. «Avevo chiesto un voto trasversale su un atto di importanza storica per le famiglie, gli anziani e le persone più fragili di Cerveteri e Ladispoli, offrendo anche la disponibilità a migliorarlo successivamente», afferma.

Secondo Gubetti, la bocciatura del regolamento rappresenta «un gesto irresponsabile» che rischia di compromettere l’ingresso del territorio in un sistema di servizi sociali più efficiente e adeguato ai bisogni della comunità. Il sindaco accusa inoltre alcuni consiglieri di aver trasformato il confronto politico in un attacco personale, «smarrendo il senso delle istituzioni».

Infine, rivolge un duro monito ai consiglieri che hanno votato contro il provvedimento: «Ne dovranno rispondere direttamente davanti ai cittadini».