Ladispoli Summer Fest 2026: tre serate di grande musica gratuita in Piazza Rossellini con Rkomi, Nina Zilli e Bambole di Pezza

Dal 31 luglio al 2 agosto il cuore di Ladispoli si trasforma nel palcoscenico dell’estate. L’evento è organizzato da Gruppo Audere

Prende il via giovedì 31 luglio il Ladispoli Summer Fest 2026, l’appuntamento musicale che porterà nel cuore della città tre grandi protagonisti della scena italiana per altrettante serate a ingresso gratuito in Piazza Rossellini.

Organizzato da Gruppo Audere nell’ambito del cartellone estivo promosso dal Comune di Ladispoli, il festival conferma la propria vocazione di evento capace di unire qualità artistica, partecipazione e valorizzazione del territorio, trasformando la piazza principale della città in un luogo di incontro aperto a cittadini, turisti e appassionati di musica.

Il programma prevede:

● 31 luglio – Rkomi (ore 22:00) con Radio Subasio Disco Club dalle 20:30;

● 1 agosto – Nina Zilli (ore 22:00) con opening 90 Special dalle 20:30;

● 2 agosto – Bambole di Pezza (ore 22:00) con opening Notti Magike dalle 20:30.

e tre serate offriranno un percorso musicale capace di coinvolgere pubblici differenti: dal pop contemporaneo di Rkomi al soul e rhythm & blues di Nina Zilli, fino all’energia rock delle Bambole di Pezza, accompagnati ogni sera da un opening pensato per scaldare il pubblico e creare un’esperienza di intrattenimento che inizierà già dalle 20:30.

“Crediamo che i festival siano molto più di una successione di concerti: sono occasioni per far vivere una città, valorizzarne gli spazi e creare nuove opportunità per il territorio. Organizzare il Ladispoli Summer Fest significa contribuire a costruire un evento capace di generare aggregazione, attrarre visitatori e lasciare un impatto

positivo sulle attività locali. È questa la visione con cui Audere affronta ogni progetto: trasformare la musica in un motore di crescita culturale, sociale ed economica.”

Diego Cogno, Amministratore Unico di Gruppo Audere

Con una proposta artistica trasversale e completamente gratuita, il Ladispoli Summer Fest si conferma uno degli appuntamenti di punta dell’estate sul litorale laziale, offrendo tre serate di spettacolo pensate per coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale.

Programma

31 luglio

● Opening ore 20:30 – Radio Subasio Disco Club

● Rkomi – ore 22:00

1 agosto

● Opening ore 20:30 – 90 Special

● Nina Zilli – ore 22:00

2 agosto

● Opening ore 20:30 – Notti Magike

● Bambole di Pezza – ore 22:00