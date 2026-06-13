La direttrice della Radioterapia oncologica del Campus Bio-Medico, residente a Cerveteri, è tra i dieci “Cavalieri del Bene” premiati nella III edizione del riconoscimento dedicato alla salute

Premio “Cavalieri del Bene”, riconoscimento in Campidoglio per la cerveterana Sara Ramella

C’è un legame con il nostro territorio nella III edizione del Premio “Recti Eques – Paladini Italiani della Salute”, che si è svolta in Campidoglio. Tra i dieci premiati figura infatti Sara Ramella, residente a Cerveteri, e Direttrice dell’Unità di Radioterapia oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e Prorettrice dell’Università Campus Bio-Medico di Roma con delega all’Integrazione e all’Impatto sociale. Un nome importante della Sanità e della ricerca. E che ha ricevuto un riconoscimento che arriva in un contesto istituzionale dedicato a chi, ogni giorno, lavora nei percorsi di cura, nella formazione, nell’innovazione e nella ricerca scientifica.

Il Premio “Recti Eques – Paladini Italiani della Salute” nasce con un obiettivo preciso. Raccontare la ricerca sanitaria italiana in modo chiaro, semplice, accessibile anche ai non addetti ai lavori. Non soltanto un momento celebrativo, quindi. Ma anche uno spazio di confronto tra mondo scientifico, medicina sul campo, istituzioni e sistema produttivo. Un modo per ricordare che la salute non è soltanto una questione sanitaria. È anche ricerca e organizzazione. È capacità di costruire reti tra ospedali, università, imprese, territorio e cittadini.

Per il Campus Bio-Medico si è trattato di una giornata particolarmente significativa. Oltre a Sara Ramella, sono stati premiati anche l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani, il Presidente dell’Università e della Fondazione Carlo Tosti e il Magnifico Rettore dell’Università, nonché Direttore dell’Unità di Ortopedia del Policlinico, Rocco Papalia. Quest’ultimo è stato invitato anche come relatore.

Il riconoscimento a Sara Ramella richiama il valore di un lavoro che unisce cura e ricerca, ma anche attenzione alla persona e al territorio. Un tema particolarmente importante quando si parla di oncologia. Dove il percorso del paziente non si esaurisce nelle terapie ospedaliere, ma prosegue nella presa in carico, nell’accompagnamento e nella qualità della vita.

Per Cerveteri e per il litorale nord romano, la notizia rappresenta anche l’occasione per guardare con attenzione a quelle professionalità che, pur operando in grandi strutture universitarie e ospedaliere, mantengono un legame con il territorio e con i bisogni concreti delle comunità.