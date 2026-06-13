Ladispoli, continua il confronto sui programmi all’interno del Centrodestra: “Un piano strategico e innovativo per il futuro della città” – Riceviamo e pubblichiamo:

Le delegazioni cittadine di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc si sono nuovamente riunite presso la sede di Forza Italia per aprire il confronto sul programma elettorale da presentare alle prossime elezioni comunali.

Tutte le componenti della coalizione stanno lavorando per tracciare una linea programmatica condivisa in vista delle sfide future che il territorio dovrà affrontare. L’incontro ha anche ribadito una forte sintonia interna alla coalizione, focalizzando l’azione politica sul miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini attraverso proposte innovative in tutti i settori e le delegazioni hanno analizzato le priorità di Ladispoli, strutturando un primo pacchetto di linee programmatiche che punta a modernizzare la città attraverso idee e soluzioni all’avanguardia.

Il vertice si è concluso con l’impegno unanime di dare continuità a questo tavolo di confronto, analizzando le criticità e proponendo soluzioni sui tanti temi che riguardano la vita amministrativa della Città. I rappresentanti dei quattro partiti hanno espresso grande soddisfazione, confermando che l’unità e la condivisione di una visione lungimirante rappresentano l’unica vera garanzia di stabilità e progresso per la comunità di Ladispoli.

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