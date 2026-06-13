Cerveteri, problemi al manto sintetico del Galli: “Gubetti intervenga”

Una nota diffusa da Paolacci e Ramazzotti sullo stato di salute del campo dei Cervi

Cerveteri, problemi al mento sintetico del Galli: “Gubetti intervenga” –

Il fondo in condizioni del tutto precarie rende il manto sintetico dello Stadio Galli di Cerveteri pericoloso per il rischio di infortuni ai calciatori.

I consiglieri Paolacci e Ramazzotti hanno diffuso una nota stampa dove segnalano lo stato del fondo del campo di calcio comunale: “Stiamo parlando di un campo che ha 15 anni di vita, in cui si sono svolte migliaia di gare. Unico terreno di gioco, a parte Due Casette, di una città con 40 mila abitanti”, dicono.

“L’amministrazione di centro sinistra – puntano il dito i due – per quasi 20 anni di governo non ha investito nell’impiantistica e oggi ci troviamo con la famiglia Lupi, gestore dell’impianto con la convenzione in scadenza, senza conoscerne il futuro.

È merito di questa dirigenza se il calcio a Cerveteri vive in ottima salute, cominciamo ad avere attenzione e a dargli i giusti riconoscimenti”.

“Chiediamo – dicono Paoalcci e Ramazzotti – che la sindaca Gubetti convochi un tavolo con tutte le parti per trovare soluzioni rapide e concrete sulla sistemazione del tappeto in erba, divenuto un tallone di Achille”.