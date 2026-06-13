Un nuovo luogo di culto: Grando espone il progetto e i benefici. Il Sindaco: “Un valore aggiunto per l’intera comunità”

Ladispoli, sarà realizzata una nuova chiesa in città –

L’edificio sarà costruito secondo le tecniche più moderne che permetteranno, tra le altre cose, di avere un impatto minimo sulle risorse energetiche e idriche della città, grazie a pannelli fotovoltaici e presenza minima di vegetazione che richiede acqua.

Si svilupperà su un solo piano, così da ridurre al minimo l’impatto visivo e da garantire la massima integrazione.

La presenza di un parcheggio interno garantirà che le automobili dei membri della Chiesa non impattino sulle vie di accesso e limitrofe, evitando disagi alla cittadinanza.

La congregazione locale conta circa 100 membri, quindi si prevede un aumento totale del traffico su Via Marinetti di massimo 25 automobili nei momenti di picco, quindi un impatto assolutamente trascurabile.

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, intervenuto alla cerimonia, ha detto: “È per me un piacere essere qui oggi per condividere con voi la cerimonia di avvio dei lavori della nuova casa di riunione della nostra città.

Ogni luogo destinato all’incontro, alla spiritualità, alla condivisione e alla crescita della comunità, rappresenta un valore aggiunto per il territorio.

Sono certo che questa nuova casa di riunione diventerà un punto di riferimento per i tanti fedeli e per le famiglie che troveranno un luogo di condivisione, di sostengo reciproco e di crescita spirituale.

Ma sono altrettanto convinto che essa rappresenterà un valore per l’intera comunità cittadina, contribuendo a favorire quei legami umani e sociali che rendono una città più forte e più coesa”.