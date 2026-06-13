È stato pubblicato un bando per associazioni e compagnie locali per una esibizione dal 24 giugno

Cerveteri offre spazio sul palco nell’attesa dell’Estate –

Una nota è stata diffusa via social dal Comune di Cerveteri: si avvisa che è stato pubblicato l’avviso rivolto ad associazioni sportive, compagnie locali e scuole di danza del territorio interessate a esibirsi sul palco del Parco della Legnara.

Il periodo delle esibizioni è dal 24 giugno al 9 luglio 2026.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è entro le ore 12:00 di venerdì 19 giugno 2026

Per consultare l’Avviso completo, i requisiti di partecipazione e la documentazione necessaria: https://comune.cerveteri.rm.it/novita/aspettando-lestate-2026-saggi-di-fine-anno