Incendio in appartamento sul lungomare di Civitavecchia: fiamme domate dai Vigili del fuoco

Alle ore 17 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della squadra 17A, sono intervenuti in via Thaon de Revel per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione sul lungomare.

Giunti tempestivamente sul posto, anche con l’ausilio dell’autoscala AS17, gli uomini del distaccamento Bonifazi hanno trovato lo stabile completamente invaso dal fumo. Individuato il punto d’origine delle fiamme, sono state immediatamente avviate le operazioni di spegnimento, che hanno consentito di contenere rapidamente l’incendio.

Il pronto intervento ha evitato la propagazione del rogo al resto dell’edificio. Non si registrano feriti.