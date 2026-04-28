Cerveteri, obiettivo sorpasso: nel mirino il Ladispoli per il finale di stagione

Dopo la salvezza anticipata, la tifoseria verdeazzurra sogna di scavalcare i rivali storici. Domenica al Galli prevista una coreografia speciale contro il Palidoro.

CERVETERI – Con la permanenza in categoria già in tasca, ottenuta con due turni d’anticipo, il finale di stagione del Cerveteri si accende di un nuovo, stimolante obiettivo: il sorpasso ai danni del Ladispoli. I “cugini” rossoblù si trovano attualmente tre punti avanti in classifica; un distacco non banale, ma che non smorza le speranze di una piazza che vede nel primato territoriale un traguardo d’onore.

Passione e identità al “Galli”

Per spingere la squadra verso questa impresa, la tifoseria organizzata ha chiamato a raccolta l’intera città. Domenica, in occasione della sfida interna contro il Palidoro — compagine fresca di promozione in Eccellenza — la tribuna “Cordelli” si vestirà a festa. Gli ultras hanno preparato una scenografia imponente a base di fumogeni che coprirà l’intero settore, con l’obiettivo di trasmettere tutta la carica possibile ai ragazzi in campo.

Un entusiasmo che va oltre i risultati

Quella di domenica sarà l’ultima gara casalinga prima della trasferta conclusiva a Fiumicino, e l’ambiente verdeazzurro vuole chiudere in bellezza. Come dimostrato in questa stagione, l’entusiasmo del popolo etrusco non si misura solo attraverso le vittorie, ma attraverso una passione viscerale e un senso d’identità che pochi altri club possono vantare.

L’attaccamento alla maglia resta il valore cardine: l’appello della società e della tifoseria è dunque univoco: tutti allo stadio per sostenere il “Cervo” e provare a chiudere il campionato davanti ai rivali di sempre.