Ladispoli si ferma per l’addio a Raul: domani i funerali del giovane papà

La comunità si stringe attorno alla famiglia del 26enne scomparso tragicamente sull’Aurelia. Il rito funebre si terrà alle ore 15:00 presso la Chiesa Ortodossa Sant’Andrea Apostolo.

LADISPOLI – Sarà un venerdì di dolore e silenzio per Ladispoli. La città si prepara a dare l’ultimo saluto a Raul Marian Costea, il giovane di 26 anni la cui vita è stata spezzata nei giorni scorsi in un drammatico incidente stradale sulla Via Aurelia.

La tragedia e il ritorno a casa

Il violento scontro frontale, avvenuto a pochi metri dallo svincolo di Ladispoli Sud, non ha lasciato scampo a Raul, che stava rientrando da Roma dopo una giornata di lavoro come muratore. Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre tre persone (un intero nucleo familiare con un bambino di sei anni), fortunatamente fuori pericolo di vita. Dopo gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria presso il Policlinico Gemelli, la salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre.

Il ricordo di un padre esemplare

Raul viene descritto da chiunque lo conoscesse come un lavoratore instancabile e un padre premuroso. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile: il giovane lascia la compagna e due figli piccolissimi, uno di 15 mesi e l’altro nato solo da poche settimane. Un dramma che ha scosso profondamente la comunità locale, che in queste ore sta inondando i social di messaggi di vicinanza e solidarietà.

Le esequie e il nodo sicurezza

I funerali si svolgeranno domani alle ore 15:00 presso la Chiesa Ortodossa Sant’Andrea Apostolo, situata a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro.

Oltre al cordoglio, la tragedia ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza stradale. Il tratto dell’Aurelia tra il chilometro 35 e 36, compreso tra Olmetto Monteroni e Palo Laziale, è considerato da anni uno dei punti più critici del territorio. Residenti e comitati, sostenuti dagli appelli dei sindaci locali, sono tornati a chiedere con urgenza interventi concreti e misure di prevenzione per evitare che altre famiglie debbano piangere i propri cari su quel tratto di strada.