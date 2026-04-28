Orgoglio Basket Ladispoli: Giulia Harizaj convocata dalla Nazionale under 16 dell’Albania

Riceviamo e pubblichiamo

LADISPOLI – Il BKL Basket Ladispoli annuncia con estremo orgoglio un importante traguardo raggiunto dal proprio settore giovanile: Giulia Harizaj, classe 2010, è stata ufficialmente convocata dalla Federazione Albanese di Pallacanestro per le selezioni della Nazionale U16 Women in vista del FIBA U16 Women’s EuroBasket 2026.

La giovane giocatrice, cresciuta interamente nel vivaio del BKL, volerà a Tirana per una serie di allenamenti ufficiali previsti nelle prossime settimane, portando il nome di Ladispoli su un prestigioso palcoscenico internazionale. Questo successo straordinario è il frutto di un percorso iniziato quasi per gioco e trasformatosi in eccellenza grazie a un impegno e una costanza rari, che hanno reso Giulia un pilastro fondamentale per compagne e staff fin dalla categoria U13.

Il suo talento è stato già ampiamente certificato dalla partecipazione al Jamboree con la Rappresentativa Lazio, dal premio come miglior giocatrice futuribile ricevuto al Galanda Camp e da una stagione da protagonista nel campionato Under 15 femminile, dove ha viaggiato con una media di 12 punti e ben 32 minuti di impiego a partita.

Per la società e per l’intero movimento cestistico locale, questa convocazione rappresenta la prova tangibile che la dedizione quotidiana conduce a risultati di valore assoluto, dando lustro al lavoro svolto con passione nel vivaio cittadino. La dirigenza del Basket Ladispoli ha espresso grande soddisfazione sottolineando come l’impegno e la volontà paghino sempre, mentre la stessa Giulia Harizaj ha descritto la notizia come una gioia immensa e uno stimolo a fare sempre meglio, ringraziando le proprie allenatrici e tutta la società per il sostegno ricevuto in questi anni.

Redazione Sportiva BKL Basket Ladispoli