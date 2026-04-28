Cerveteri protagonista al Foro Italico: premiati i vincitori de “I Mille di Miguel”

Premiazione ” Mille di Miguel”

Si è svolta mercoledì 22 Aprile presso la Sala Rossa del Foro Italico la premiazione del ” mille di Miguel”. Sala gremita di genitori ragazzi insegnanti ed autorità del mondo sportivo, presente il Presidente FIDAL Lazio Fabio Martelli che ha premiato i vincitori delle diverse categorie. Premiato il vincitore della categoria 2010 Alessio Fantini, Paul Albano, Raniero Lombardi, Martina Assab in rappresentanza dell’Istituto Mattei di Cerveteri.

Tra i premiati per l’operato svolto, nell’organizzazione della tappa del mille di Miguel a Cerveteri, Loredana Ricci e il consigliere Alessandrini Enrico. Grande è stata l’emozione per il premio ricevuto che và equamente diviso tra tutti i collaboratori e sostenitori di questa iniziativa che ha visto 650 ragazzi calcare la pista del campo Galli.

Grazie al Comune di Cerveteri all’assessore allo sport, alla Multiservizi Cerite al Consigliere Enrico Alessandrini per aver sostenuto questa manifestazione unica nel suo genere.