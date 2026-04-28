La Bocciofila Ceri ospita la terza tappa del Torneo Nazionale Integrato di Petanque

Il borgo di Ceri si prepara a diventare il centro nevralgico dello sport inclusivo. La Bocciofila Ceri è pronta ad accogliere la terza tappa del Torneo Nazionale Integrato di Petanque, un appuntamento di rilievo promosso dalla Federazione Italiana Bocce nell’ambito di Sport in festa, il progetto sostenuto dalla Regione Lazio per valorizzare l’attività motoria come strumento di aggregazione.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di trasformare il campo da gioco in uno spazio di pura socialità. La Petanque, disciplina che richiede precisione e strategia, si presta perfettamente a un modello di competizione integrata dove le barriere fisiche e sociali vengono abbattute in favore del divertimento e del confronto reciproco.

Il valore sociale dell’iniziativa sarà ulteriormente rafforzato dalla partecipazione delle associazioni A Un Passo Da Te e Genitin. La loro presenza garantirà momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi della disabilità e del supporto alle famiglie, sottolineando come la pratica sportiva possa essere un volano per una società più equa e consapevole.

Oltre al valore umano, l’evento pone l’accento sulla sostenibilità. L’organizzazione promuove un’idea di sport che vada di pari passo con la tutela dell’ecosistema. Educare al rispetto dell’avversario significa, in questa visione, rispettare anche l’ambiente circostante, adottando comportamenti responsabili durante l’intera durata della manifestazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per sostenere gli atleti e condividere una giornata di festa. Per ricevere ulteriori dettagli o per procedere con le iscrizioni è possibile contattare i numeri 3483412953 oppure 3289387992. In alternativa è possibile scrivere direttamente in chat alla Bocciofila Ceri.