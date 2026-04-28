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Marina di Cerveteri, furto con scasso nei bagni della stazione: rubate le monete nella cassetta

28 Aprile 2026





Danneggiato anche il meccanismo di apertura della porta

Marina di Cerveteri, furto con scasso nei bagni della stazione: rubate le monete nella cassetta

Marina di Cerveteri, furto con scasso nei bagni della stazione: rubate le monete nella cassetta

Nella stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, nei giorni scorsi, si è consumato un furto con scasso. Un furto sicuramente perpetrato nelle ore notturne, quando è praticamente esclusa la presenza di possibili passeggeri in stazione.

È stato scassinato il pannello che chiude il meccanismo di apertura dei bagni della stazione. E che custodisce anche la cassetta con i soldi inseriti per fare aprire la porta. Ricordiamo che, per usufruire del servizio offerto dai bagni della stazione, bisogna introdurre una moneta di un euro.

Marina di Cerveteri, furto con scasso nei bagni della stazione: rubate le monete nella cassetta

Non siamo al momento a conoscenza dell’importo che è stato rubato, e neanche dello stato delle indagini per individuare i responsabili del furto.