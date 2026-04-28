Danneggiato anche il meccanismo di apertura della porta

Marina di Cerveteri, furto con scasso nei bagni della stazione: rubate le monete nella cassetta

Nella stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, nei giorni scorsi, si è consumato un furto con scasso. Un furto sicuramente perpetrato nelle ore notturne, quando è praticamente esclusa la presenza di possibili passeggeri in stazione.

È stato scassinato il pannello che chiude il meccanismo di apertura dei bagni della stazione. E che custodisce anche la cassetta con i soldi inseriti per fare aprire la porta. Ricordiamo che, per usufruire del servizio offerto dai bagni della stazione, bisogna introdurre una moneta di un euro.

Non siamo al momento a conoscenza dell’importo che è stato rubato, e neanche dello stato delle indagini per individuare i responsabili del furto.