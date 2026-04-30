Cerveteri, Raccolta Rifiuti: variazioni per Venerdì 1° Maggio

In occasione della festività del 1° Maggio, il servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri subirà alcune modifiche programmate. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alle seguenti disposizioni:
- Servizio Porta a Porta: Come previsto dal calendario, nella giornata di venerdì 1° maggio il servizio di raccolta domiciliare non verrà effettuato.
- Centro di Raccolta: Anche il Centro di Raccolta comunale resterà chiuso per l’intera giornata di venerdì.
- Ripresa dei Servizi: Tutte le attività di raccolta e l’apertura del centro riprenderanno regolarmente a partire da sabato 2 maggio.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il numero verde 800 688 622 o scrivere all’indirizzo email [email protected].
L’amministrazione e Rieco ringraziano i cittadini per la consueta collaborazione.