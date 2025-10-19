Via Fratelli Soprani, “Va bene il senso unico, ma i rischi restano altissimi: automobili contromano e velocità folli”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un gruppo di cittadini che segnalano le criticità su via Fratelli Soprani dopo l’introduzione del senso unico

Oggi è la seconda volta che ci occupiamo di comportamenti incivili di alcuni automobilisti a Cerveteri. E probabilmente non è un caso. Troppo spesso registriamo a Cerveteri incidenti o lamentele dei cittadini per i comportamenti “disinvolti” di alcuni automobilisti che percorrono le nostre strade. Siano essi eccessi di velocità, o inosservanza della più basilare segnaletica, come per esempio quella degli “Stop”.

Via Fratelli Soprani a Cerveteri è diventata a senso unico

E giù, ad ogni incidente, a invocare più dossi, più polizia municipale, più multe o tiratori scelti sui tetti. Ma è evidente che, da soli, questi provvedimenti non possono bastare. Sono necessari dei comportamenti diversi di parte di ognuno di noi automobilisti. E una maggiore cultura e coscienza civica.

Abbiamo premesso che anche in questo articolo parleremo di esasperazione di concittadini per una situazione che sta emergendo sempre di più come estremamente pericolosa. Stiamo parlando di via Fratelli Soprani. Dove recentemente è stato istituito un sacrosanto senso unico. Ma evidentemente non tutti si sono rassegnati a questa disposizione. E qualcuno continua, spesso ad alta velocità, a percorrere la via contromano. Generando una situazione di notevole pericolo.

In merito questa inaccettabile situazione, è arrivata in Redazione una lettera di un gruppo di cittadini, che vogliamo pubblicare integralmente. E, come leggerete, non serve aggiungere altro.

“Salve, vi scriviamo in merito alla situazione che si sta evolvendo in questo periodo su via Fratelli Soprani. Iniziamo con il dire che apprezziamo l’idea di far diventare questa strada a senso unico, ma i disagi per noi residenti rimangono ancora molto alti. Ai limiti della sicurezza.

La strada diventata a senso unico non scoraggia i furbetti che a decine ogni giorno decidono di farsela tutta contromano per accorciare i loro tragitti. E, se poi vengono bloccati dai residenti, o vengono insultati, o dicono di non aver visto i cartelli (abbiamo visto anche un furgone delle Poste farsela contromano). E, facendola contromano, percorrono la strada a velocità folle, fregandosene dei limiti e della sicurezza.

Abbiamo segnalato più volte alla Municipale di Cerveteri questa situazione, ma non si è fatto ancora nulla. Mettere dei dissuasori, o iniziare a multare seriamente chi commette questi gesti forse servirebbe a qualcosa. Grazie mille.”