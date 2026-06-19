Il Lago di Bracciano nella prova di Maturità dello Scientifico di questa mattina

Il Lago di Bracciano entra nella Maturità 2026. Non come riferimento geografico, ma come caso concreto da analizzare con gli strumenti della matematica. Nel primo problema della seconda prova scritta del Liceo scientifico, agli studenti viene proposta una questione legata ai rilevamenti del livello dell’acqua del lago. La traccia richiama anche un passaggio importante della storia recente del bacino naturale. Cioè i prelievi effettuati nel 2016 e nel 2017, legati all’utilizzo del lago come riserva idrica per i comuni limitrofi e per l’approvvigionamento di Roma. Nel 2017 quei prelievi furono interrotti. Una sospensione che, dovrebbe essere ancora in atto.

Ai maturandi viene chiesto di lavorare sui dati contenuti in una tabella. Da quelle misurazioni devono ricavare un modello matematico capace di descrivere l’andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Un problema di matematica, quindi. Ma costruito su una vicenda reale. E su un tema che il territorio conosce bene: l’equilibrio delicato tra risorsa idrica, ambiente e necessità di approvvigionamento.

Il Lago di Bracciano, spesso al centro del dibattito per la sua tutela e per il suo ruolo strategico, arriva così sui banchi degli studenti italiani. Trasformato in dati, funzioni e modelli. Ma senza perdere il suo significato concreto.