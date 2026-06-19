di Giovanni Zucconi

Daniela Alibrandi, il commissario Rosco torna nelle librerie e guarda al mondo

Ogni volta che intervisto Daniela Alibrandi, la sensazione è sempre la stessa. Si riparte da un punto che, nel frattempo, lei ha già superato. Perché la scrittrice che vive a Cerenova non si ferma quasi mai. Scrive. Pubblica. Presenta. Porta i suoi romanzi fuori dai confini italiani. E continua a costruire, libro dopo libro, quel mondo narrativo che ormai i suoi lettori conoscono bene: il MultiDimensionCrime. Dove giallo, thriller e noir si intrecciano dentro luoghi reali, spesso sotterranei, spesso misteriosi, sempre molto romani.

Questa volta l’occasione è doppia. Anzi, forse tripla. C’è un nuovo romanzo in arrivo, sempre con il commissario Riccardo Rosco. C’è “Delitti Sommersi” che si prepara a parlare anche ai lettori stranieri, con l’edizione inglese e quella tedesca. E c’è la “Trilogia Crimini del Labirinto”, che raccoglie le prime tre indagini del Commissario Rosco, e che Daniela Alibrandi presenterà in prima nazionale a Ladispoli. Non soltanto libri, quindi. Ma un percorso che continua a crescere. Tra librerie, traduzioni, eventi, Extended Book, audiolibri, luoghi reali trasformati in scenari narrativi. Dai laghi sotterranei di Roma alla Grottaccia di Ladispoli. Dal nostro territorio alle librerie del mondo.

Con Daniela Alibrandi, in un’intervista che ci ha concesso, abbiamo parlato di tutto questo. Dei nuovi progetti, dei lettori, dell’editore, della dimensione internazionale dei suoi romanzi. E anche di quello che verrà dopo. Perché, conoscendola, il riposo non sembra essere davvero previsto.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci siamo visti. Che cosa è successo nel frattempo?

“C’è stato un periodo di calma apparente, solo apparente, dopo l’ondata di eventi vissuti tra estate/autunno del 2025 fino alla fine di febbraio 2026. Infatti, questi ultimi mesi sono stati tra i più intensi che io possa ricordare.”

Non mi sembra di ricordare che i periodi precedenti fossero stati così tranquilli. In quali nuovi progetti è stata impegnata?

“Innanzitutto, ho portato a termine la stesura del nuovissimo romanzo del filone MultiDimensionCrime, che vede la squadra del commissario Rosco agire in un’ambientazione del tutto nuova, anche se non meno misteriosa e intrigante delle precedenti. Uscirà tra qualche mese sempre per Morellini Editore, che in questo periodo sta curando l’edizione inglese, che esce in questi giorni, e quella tedesca, in programma per settembre, del noto “Delitti Sommersi”, il mio romanzo che ha portato me e i miei lettori sulle rive dei laghi sotterranei romani, in un evento dal ricordo indelebile.”

Mi ha convinto. La pubblicazione di un nuovo romanzo, e l’edizione inglese e tedesca di un suo racconto precedente. Sì, possiamo dire che lei sia stata veramente molto impegnata. Immagino però che adesso lei sia molto orgogliosa che i suoi romanzi vengano letti in molti altri paesi del mondo. È una grande soddisfazione…

“In effetti lo è. L’edizione pubblicata e curata dalla casa editrice rende l’evento di respiro più ampio. Come sa ho già all’attivo alcune edizioni inglesi, che sono state oggetto di tour di successo attraverso i circoli letterari statunitensi, disponibili in tutto il mondo nei migliori negozi online. La Morellini Editore renderà questa nuova pubblicazione disponibile anche nelle librerie all’estero, dovunque ci sia nel mondo un lettore amante dell’atmosfera unica che si respira in una libreria. L’edizione in tedesco, invece, sarà la prima in assoluto e verrà resa disponibile con le stesse modalità. Quella italiana di Delitti Sommersi era già ordinabile nei bookshop a livello globale, grazie all’accordo della dinamica casa editrice con la piattaforma IngramSpark.”

Qual è il titolo dell’edizione inglese di “Delitti Sommersi”?

“Adoro il titolo scelto e la cover! Sono un mix fantastico “Cold Hands” sottotitolo: Murders in Rome’s underground lakes. Anche in tedesco ricalcherà tale titolo con “Kalt Hande” Roms Versunkene Seen. Quindi è stato dato il risalto che il protagonista Mani Fredde ha in tutta la storia, un ingresso di grande impatto nel mondo letterario all’estero.”

Abbiamo visto che è stata molto impegnata in questo ultimo periodo per fare uscire, tra qualche mese, un nuovo romanzo. E per regalare i suoi avvincenti romanzi anche ai lettori di lingua inglese e tedesca. Ma ai suoi fedeli lettori che si aspettavano di leggerla sotto l’ombrellone anche quest’anno, ci ha pensato?

“Assolutamente si, le sembro il tipo da lasciare i miei lettori senza brividi estivi? L’11 maggio scorso è uscita una pubblicazione che reputo tra le più belle e significative della mia carriera. Ne ho curato personalmente la creazione, certa di accontentare le richieste giunte dai lettori, che hanno conosciuto lo stile MultiDimensioCrime attraverso le recenti trame pubblicate dalla Morellini Editore. Spesso, infatti, mi hanno chiesto quali fossero i precedenti romanzi, tutti con trame autonome, che hanno dato origine alla serie del commissario Rosco. Allo stesso tempo, sono sicura di aver accontentato anche la curiosità di chi ha letto magari uno dei precedenti libri e desidera finire la prima serie.”

Molto interessante. E credo che anche questo sia un segno del grande successo delle sue pubblicazioni. Le trilogie di romanzi già pubblicati vengono di solito riservate a scrittori famosi, o comunque già molto affermati. Ci vuole dire il titolo e parlare dei contenuti della pubblicazione?

“Certo, si tratta della Trilogia Crimini del Labirinto, una vera chicca per i miei affezionati lettori, che per me restano sempre gli attori più importanti della magia che alimenta la scrittura. Nel volume sono raccolte le prime tre indagini del commissario Riccardo Rosco. Le trame, completamente autonome, nella trilogia si susseguono nell’ordine stabilito, che permette di seguire le vicende personali del commissario e della sua squadra: Libro 1- “Delitti Fuori Orario”, Libro 2- “Delitti Negati”, Libro 3 – “Delitti Postdatati”. Dai misteriosi sotterranei del quartiere Prati, a quelli esistenti tra Borgo Pio e la Città del Vaticano, per finire nel triangolo sconosciuto tra il Rione Monti, l’Aventino e il lago dell’Eur. Da quando è uscita, la trilogia non ha mai abbandonato la classifica dei Bestseller di Amazon Italia. Venerdì 10 luglio, alle 21,30, sarò presso l’AcmeStudio a Ladispoli per presentarla in prima nazionale.”

Una trilogia me la immagino contenuta in una pubblicazione molto consistente. Non ha paura che sia troppo ingombrante da portare in spiaggia?

“Come ho detto, ho curato personalmente la nascita della pubblicazione, che risulta maneggevole e leggera, nonostante contenga i tre romanzi, con una cover assolutamente strepitosa e lucida, come piace a me. E non guasta la formula scelta di “tre libri al costo di uno”. Inutile ricordare che i romanzi sono stati pluripremiati, protagonisti di trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI e che si trovano, in edizione italiana (e questo è un mio orgoglio personale!), nelle biblioteche di Harvard, di Yale e nella Public Library di New York. Sono certa quindi di offrire ai lettori una pubblicazione, oserei dire, da collezione.”

Mi ha sempre parlato molto bene del suo Editore. Lo ha definito, più di una volta, un “Editore dinamico”. Cosa intende per “dinamico”?

“Vede, c’è l’editore che pubblica un libro e poi non sa cosa farne. Mauro Morellini considera la pubblicazione l’inizio del viaggio che farà il testo, curato in ogni dettaglio. Aderendo alla piattaforma IngramSpark, ad esempio ha reso ordinabili, nelle librerie di tutto il mondo e senza costi aggiuntivi di spedizione, alcuni dei suoi romanzi in edizione italiana, tra cui il mio “Delitti Somersi”. Allo stesso tempo dedica molta attenzione al settore degli audiolibri e alla creazione di podcast, senza dimenticare che i romanzi della Morellini Editore sono anche degli Extended Books. Da pochi giorni, per dire l’ultimissima, ha dato vita alla Morellini Ediciones, che in Spagna è già presente con il libro “Raffaella Carrà, La Chica Perfetta” di Anna Pannitteri, dedicato alla vita della indimenticabile show girl.”

Vogliamo spiegare ai lettori che ancora non lo conoscono cosa si intende con Extended Book?

“Con piacere. L’Extended Book permette, attraverso il Qrcode in quarta di copertina, di entrare nel link dove il lettore può vivere le ambientazioni e le atmosfere che ha già gustato durante la lettura. Troverà perfino lo Spotify con le musiche dell’epoca nella quale si svolge la trama. Può immaginare con le ambientazioni che ho scelto per i miei romanzi quale sia la forza di questa innovazione. Divengono reali gli scenari che già erano palpabili nel romanzo: dedali e cunicoli, laghi sotterranei dalle acque limpide e purissime, atmosfere insospettabili e suggestive e ciò che non guasta, anche una raccolta di musiche degli anni Ottanta, periodo nel quale ho amato ambientare le trame nelle quali si muove il commissario Rosco insieme alla sua squadra.”

Abbiamo detto che viene da un periodo di intenso lavoro. Il più intenso da quando ha cominciato a scrivere. Adesso si concederà un periodo di riposo o, come immagino, ha in mente di portare avanti, da subito, altri progetti? Immagino la seconda…

“Immagina bene. A parte l’uscita tra qualche mese per Morellini Editore del nuovissimo MultiDimensionCrime, del quale non voglio anticipare di più, c’è un progetto futuro che mi sta veramente nel cuore, ed è l’uscita dell’edizione inglese, stavolta per Del Vecchio Editore, del mio sempreverde “Una morte sola non basta”, una trama che è stata amata anche negli Stati Uniti, la prima a essere presente in edizione italiana nelle università di Harvard e di Yale. Ma di questo parleremo a suo tempo in un’altra intervista.”

Può darci qualche anticipazione anche sui prossimi eventi in programma che vedranno protagonisti i suoi romanzi?

“Intanto invito i lettori di Baraonda a seguirmi sul sito danielaalibrandi.com e nei miei social, dove posto regolarmente le novità su eventi e successi. Come dicevo venerdì 10 luglio alle ore 21,30 sarò con la Trilogia Crimini del Labirinto presso l’AcmeStudio di Ladispoli. Giovedì 13 agosto, alle 21,30, per la rassegna Talenti in Scena, sarò presso uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, il sito archeologico della Grottaccia di Ladispoli, in una serata dedicata al mio “Delitti Sommersi” e alle sue importanti novità. Domenica 20 settembre, alle ore 11,00, tornerò a Roma, presso il Casale dei Cedrati, la prestigiosa location nel cuore di Villa Pamphili, per un evento dedicato al mio “I delitti della Vergine” (Morellini Editore), che si articolerà attraverso diversi ambiti culturali favorendo, con la presenza di autorevoli personalità, un dialogo trasversale tra letteratura, arti, storia e attualità.”