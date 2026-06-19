Nasce Sinistra Italiana Cerveteri, Federico Schio eletto nuovo Segretario

Il Circolo di Sinistra Italiana di Cerveteri comunica l’elezione di Federico Schio a nuovo Segretario del circolo cittadino.

Nel corso dell’assemblea degli iscritti, svoltasi nei giorni scorsi, è stata espressa un’ampia fiducia nei confronti del nuovo segretario, al quale è stato affidato il compito di guidare il circolo in una fase politica cruciale per il futuro della città e del territorio.

Federico Schio ha ringraziato Danilo Cosentino, Segreterio regionale SI e Mauro Coldagelli, Segretario Roma e Area Metropolitana di Roma, e Federica Battafarano, Segretaria di Città Futura AZ, che ha introdotto i lavori assembleari.

“Ringrazio sinceramente gli iscritti per la fiducia che mi è stata accordata e tutte le persone che hanno contribuito a questo importante momento di partecipazione democratica. Questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità, che intendo affrontare con impegno, serietà e spirito di servizio. Sinistra Italiana deve essere sempre più un punto di riferimento per chi crede in una politica fondata sulla giustizia sociale, sulla tutela dei diritti, sulla sostenibilità e sulla partecipazione.”

Il nuovo segretario ha quindi delineato le priorità del lavoro politico che attende il circolo nei prossimi mesi.

“Ci aspetta un lavoro impegnativo e costante per costruire un’alternativa politica credibile, seria e coerente, capace di rispondere concretamente ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. Vogliamo rafforzare la presenza di Sinistra Italiana sul territorio, aprire spazi di confronto e contribuire alla costruzione di una proposta politica innovativa per Cerveteri.”

In questa prospettiva, il circolo intende promuovere un percorso di dialogo e confronto con le realtà civiche e politiche presenti sul territorio. Un confronto che, ha sottolineato Schio, dovrà poggiare su basi solide e trasparenti.

“Riteniamo fondamentale partire dall’ascolto e dal confronto con tutte le forze che condividono l’obiettivo di costruire un futuro migliore per Cerveteri. Tuttavia, il dialogo potrà svilupparsi solo con soggetti politici che abbiano dimostrato, nel percorso passato e nelle scelte compiute, una reale coerenza politica e una visione condivisa del futuro della nostra comunità. Solo così potremo essere una reale alternativa a questa maggioranza di governo”.

È in questo quadro che Sinistra Italiana ha avviato interlocuzioni con Città Futura – Anno Zero, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, nella convinzione che la costruzione di un’alternativa passi attraverso il confronto tra forze politiche e civiche che abbiano dimostrato affidabilità, coerenza e capacità di rappresentare gli interessi della città.

Significativa è stata la presenza all’assemblea cogressuale delle sezioni di Sinistra Italiana dei comuni limitrofi, a partire da Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia, per sviluppare una visione territoriale condivisa sulle principali questioni che interessano il litorale e l’area metropolitana.

Il Circolo di Sinistra Italiana di Cerveteri augura buon lavoro al neo segretario e al neo tesoriere, nella convinzione che il suo impegno contribuirà a rafforzare la presenza politica del partito, consolidarne il radicamento sul territorio e costruire un progetto capace di dare risposte concrete alle sfide che attendono la comunità cerveterana.

Sinistra Italiana – sezione Cerveteri