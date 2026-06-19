Due giorni di eventi gratuiti tra archeologia, musica, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel cuore del Rione Rocca

Rocca in Cantina 2026, Tolfa celebra dieci anni di tradizione, cultura e sapori –

TOLFA – Il centro storico di Tolfa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: “Rocca in Cantina 2026”, in programma il 26 e 27 giugno nel suggestivo scenario di Via Costa Alta. L’evento, organizzato dal Rione Rocca, festeggia quest’anno il traguardo dei dieci anni dalla prima edizione, confermandosi una delle manifestazioni più rappresentative della cultura e dell’identità tolfetana.

Per due giorni il borgo si trasformerà in un grande percorso esperienziale dove enogastronomia, arte, musica, storia e artigianato si intrecceranno per offrire ai visitatori un’immersione autentica nelle tradizioni locali. Cuore della manifestazione sarà l’apertura straordinaria delle storiche “Fraschette”, le antiche cantine rionali che ogni anno registrano il tutto esaurito. Qui sarà possibile degustare vini della Maremma Laziale accompagnati da piatti della tradizione tolfetana, dall’acquacotta alla zuppa di lumache, fino ai dolci tipici e alle specialità di street food.

L’edizione 2026 si aprirà venerdì pomeriggio a Palazzo Celli con una novità dedicata all’Arte Etrusca: laboratori gratuiti di ceramica, esposizioni artistiche e performance di danza offriranno al pubblico un viaggio nelle radici storiche del territorio. In mostra anche le opere del maestro ceramista Massimo Bordo e dell’allieva Serena De Angelis.

La manifestazione guarda anche alle nuove generazioni. Sabato mattina Piazza Bartoli ospiterà laboratori creativi per bambini e l’ormai consolidata “Escape City”, un gioco urbano che porterà i ragazzi a scoprire il Rione Rocca attraverso enigmi e prove a tema.

Tra gli appuntamenti più significativi figura il Tour “Giovanni Padroni”, visita guidata dedicata alla memoria dello storico divulgatore locale, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di una Tolfa insolita e poco conosciuta. Il percorso, riconosciuto come buona pratica dalla Cittaslow Academy e candidato ai Cittaslow Awards 2026, includerà l’apertura straordinaria del “Palazzaccio” e dell’innovativo progetto culturale Archivio Paese, dedicato alla memoria fotografica della comunità.

Non mancherà la musica dal vivo. Venerdì sera saliranno sul palco gli artisti locali Agnese, Luup & Habit, mentre la chiusura della manifestazione sarà affidata alla Jova Party Band, tra le tribute band più apprezzate del litorale laziale, che proporrà i grandi successi di Jovanotti in uno spettacolo a ingresso gratuito.

Accanto agli eventi principali, Rocca in Cantina valorizzerà il talento artigiano del territorio con esposizioni dedicate al tradizionale Capagno Tolfetano, ai manufatti realizzati dal gruppo delle “Tortare” e alle antiche tecniche di ricamo e lavorazione tessile tramandate dalle artigiane locali.

Più che una semplice festa, Rocca in Cantina si conferma così un progetto di promozione culturale e turistica che racconta l’anima autentica di Tolfa, unendo memoria, innovazione e senso di comunità in un’esperienza capace di attrarre visitatori, famiglie e appassionati di cultura da tutto il territorio.