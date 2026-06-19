Roma Ostiense, lavori sulla rete ferroviaria: modifiche ai treni per Pisa, Viterbo e Fiumicino Aeroporto –

ROMA – Nuove modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno nei prossimi giorni la stazione di Roma Ostiense e alcune delle principali direttrici regionali del Lazio e della Toscana. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha pubblicato un avviso riguardante le linee Roma–Pisa, Roma–Viterbo e Orte–Roma–Fiumicino Aeroporto.

Secondo quanto comunicato da RFI, i lavori programmati sull’infrastruttura ferroviaria comporteranno variazioni agli orari, limitazioni di percorso e cancellazioni di alcuni collegamenti regionali. Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione e potenziamento della rete con l’obiettivo di migliorare affidabilità, sicurezza e regolarità del servizio.

La stazione di Roma Ostiense, nodo strategico per il traffico ferroviario regionale e per i collegamenti con l’aeroporto Leonardo da Vinci, sarà interessata dagli effetti delle modifiche operative previste durante il periodo dei lavori.

RFI invita i viaggiatori a verificare preventivamente la situazione del proprio treno consultando l’avviso ufficiale pubblicato sul portale dell’azienda: https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita/avvisi/2026/6/19/linee–roma—pisa–roma—viterbo–orte—roma—fiumicino-a—.html

Le informazioni aggiornate sui servizi ferroviari saranno inoltre disponibili attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, le app dedicate e gli annunci diffusi nelle stazioni.

I lavori fanno parte del più ampio programma di ammodernamento della rete ferroviaria nazionale promosso dal Gruppo Ferrovie dello Stato, finalizzato a migliorare la qualità del trasporto pubblico e a rispondere alla crescente domanda di mobilità nell’area metropolitana romana e lungo i collegamenti verso la Toscana e l’aeroporto di Fiumicino.