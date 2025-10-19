Civitavecchia, il 20 ottobre gli studenti sfileranno in corteo per le loro scuole “dimenticate”

Dopo 10 mesi di attese e una risposta giudicata insufficiente, il sindacato studentesco convoca uno sciopero e una manifestazione

Il sindacato studentesco Futuro Indipendente annuncia, in un suo comunicato giunto in Redazione, uno sciopero studentesco con corteo lunedì 20 ottobre a Civitavecchia. Il ritrovo è fissato alle 7:40 davanti al Liceo Guglielmotti; la partenza è prevista alle 8:20 da via dell’Immacolata con arrivo in Piazzale Pietro Guglielmotti, dove c’è la sede del Comune.

La mobilitazione, spiegano gli organizzatori, arriva “dopo mesi di dialogo istituzionale risultato inutile”.

Dal 13 dicembre 2024 il sindacato afferma di aver tentato un confronto “costruttivo” con Città Metropolitana di Roma Capitale. Ha consegnato una relazione tecnica dettagliata, ha raccolto di 500 firme tra studenti e personale scolastico. E, soprattutto, ha inviato richieste di interventi d’urgenza, e la proposta di un tavolo di confronto pubblico.

La risposta è arrivata, riferiscono gli studenti, soltanto il 30 settembre 2025 con una PEC che, secondo Futuro Indipendente, rappresenta “un manifesto di contraddizioni istituzionali”.

Nel comunicato del sindacato studentesco, si afferma che, nella risposta, Città Metropolitana dichiara di “aver sempre garantito la massima sicurezza e l’assoluta incolumità” degli utenti delle scuole. Ma poche righe dopo, tuttavia, ammette la presenza di “criticità oggettivamente presenti” che, “senza un’adeguata disponibilità finanziaria non possono essere superate in maniera definitiva”.

Gli studenti contestano anche l’affermazione dell’Ente di essersi “sempre mostrato disponibile al dialogo”, ricordando che la richiesta formale di un incontro pubblico sarebbe stata ignorata.

Il problema dei finanziamenti

La PEC, prosegue il sindacato, conferma che a dicembre 2023 Città Metropolitana ha chiesto alla Regione Lazio un finanziamento di € 2.684.023 per interventi strutturali al Liceo Guglielmotti. E ha inviato una seconda richiesta a maggio. “Ad oggi il suddetto finanziamento NON risulta ancora stato concesso”.

Per Futuro Indipendente, dunque, le responsabilità riguardano sia Città Metropolitana sia la Regione Lazio, “immobile da 2 anni”.

La situazione al Guglielmotti

Le condizioni dell’istituto, dicono gli studenti, sono documentate fotograficamente. Infiltrazioni d’acqua con danni a pareti e soffitti. E bagni costantemente inagibili. Non semplici lamentele, sottolineano, ma fatti riportati in relazioni tecniche e riconosciuti dalla stessa Città Metropolitana nella sua risposta.

Dopo dieci mesi di tentativi istituzionali, il sindacato ritiene che “il dialogo formale non sia sufficiente quando dall’altra parte c’è indifferenza mascherata da burocrazia”. La parola d’ordine è: “La sicurezza scolastica è un diritto, non una concessione.”

La mobilitazione, precisano, riguarda tutte le scuole superiori di Civitavecchia. Il degrado edilizio viene descritto come il risultato di anni di abbandono sistematico del territorio. Gli studenti rivendicano il diritto e il dovere di ricordare a Città Metropolitana e Regione Lazio le loro responsabilità.

Il comunicato termina con un appello. Futuro Indipendente invita studenti, famiglie, docenti e cittadini a partecipare numerosi: una mobilitazione “per il diritto allo studio e per la dignità del territorio”.

Contatti – Sindacato Futuro Indipendente

Email: [email protected]

Instagram: @futuroindipendente

Telefono: 327 463 3903