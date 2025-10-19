Ladispoli, incendio in un appartamento. Mamma e figlio salvati dalle fiamme

Provvidenziale l’intervento di due marinai

Un pentolino d’acqua lasciato sul fuoco ha provocato un incendio in un appartamento sul lungomare di via Regina Elena.

In casa c’erano una giovane mamma e il suo neonato, ma anche quattro bombole del gas piene che potevano far saltare l’intera palazzina.

A evitare la tragedia sono stati due marinai della Capitaneria di porto e due agenti a cavallo, che durante la pausa pranzo sono intervenuti subito: hanno messo in salvo madre e figlio, portato fuori le bombole e spento le fiamme.

Grazie al loro intervento, tutto si è risolto con tanta paura e qualche danno in cucina.