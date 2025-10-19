A12 Roma-Civitavecchia, per una notte chiusa l’uscita di Civitavecchia Sud per chi proviene da Roma

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia Sud, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa-Santa Marinella.

