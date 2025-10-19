Annunciate azioni congiunte con le forze dell’ordine, e segnalazioni pubbliche

Oasi di Torre Flavia, contrasto ai voli a bassa quota dei velivoli ultraleggeri

L’Associazione Oasi Palude di Torre Flavia, tramite il naturalista Corrado Battisti, ha annunciato l’avvio di una fase operativa per contrastare il transito a bassa quota dei velivoli ultraleggeri a motore sopra la Palude. Pratica vietata dalla normativa sulle aree protette e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Questo perché i sorvoli disturbano pesantemente l’avifauna acquatica.

Secondo l’Associazione, i decolli avverrebbero dal parcheggio di Campo di Mare presso il fosso Zambra.

In questa fase preliminare, a cui faranno seguito azioni congiunte con le forze dell’ordine, l’Associazione ha emanato le seguenti indicazioni:

In questa fase preliminare, alla quale seguiranno azioni congiunte con le forze dell’ordine, chiediamo a tutti di informare in forma diretta a conoscenti e sui propri canali social e del DIVIETO ASSOLUTO DI TRANSITO DI VELIVOLI ULTRALEGGERI A MOTORE SULLA PALUDE DI TORRE FLAVIA



Pubblicheremo, a titolo informativo sui nostri canali tale divieto



Ogni velivolo in volo sull’area protetta verrà fotografato, identificato e denunciato.



Stiamo predisponendo azioni presso le aree di decollo a Campo di mare presso Fosso Zambra

L’Associazione segnala che i decolli avvengono soprattutto nelle giornate festive e semifestive di bel tempo, in autunno e primavera. A tal fine, invita tutti a fotografare a distanza i velivoli in volo sulla Palude, in modo di poter avviare le identificazioni.