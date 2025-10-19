Le dichiarazioni dell’Assessore Riccardo Ferri

Cerveteri, su via Fontana Morella è stato installato un dissuasore della velocità che viene furbescamente aggirato dagli automobilisti

Nei giorni scorsi, il Comune di Cerveteri ha installato dei dissuasori di velocità su via Fontana Morella.

Dossi artificiali che erano assolutamente urgenti e necessari. Perché il lungo rettilineo, nonostante il limite imposto a 40 Km/h, è spesso percorso con velocità molto elevate. Mettendo in pericolo chi esce dagli incroci a raso che insistono sulla via. E, soprattutto, chi attraversa a piedi il pericolosissimo ponticello in fondo, che è sprovvisto di marciapiedi. Senza considerare che su via Fontana Morella parcheggiano anche le mamme che vanno a portare, o a prendere, i propri figli nell’asilo adiacente.

Il Comune ha installato due serie di dissuasori. Una poco prima dell’incrocio con Via Chirieletti, venendo dall’Aurelia. E questa assolve egregiamente il compito di rallentare le automobili prima dell’incrocio. Che, come dicevamo prima, in certi orari risulta essere molto critico in quanto frequentato da decine e decine di mamme e bambini.

La seconda serie di dissuasori è stata installata poco dopo l’incrocio con Via Chirieletti. Un po’ prima dell’incrocio con via del Poggio del Candeliere. Anche quella estremamente necessaria perché limita la velocita in quel punto dove c’è l’ingresso ad una palestra, ad un vivaio e ad un centro residenziale.

Su questi dissuasori, per il tratto che dovrebbe limitare la velocità a chi proviene dall’Aurelia e si immette nel lungo rettilineo, ci sono giunte in redazione delle segnalazioni di automobilisti che aggirano l’ostacolo invadendo l’area di un parcheggio che si trova li accanto.

Vediamo di capire cosa sta succedendo. Il Comune ha correttamente collocato i dissuasori nella sede stradale propriamente detta. Ma in quel punto, come dicevamo, è presente un parcheggio. In uno slargo che gli automobilisti più “furbi” percorrono sulla destra, uscendo dalla sede stradale vera e propria.

In questo modo, gli automobilisti evitano di passare sul dissuasore, ma creano una situazione di potenziale e serio pericolo. Perché le automobili invadono, con una certa velocità, uno spazio destinato alla sosta dei veicoli. Pensato per macchine che lo percorrono a bassa velocità, per poi fermarsi. E naturalmente oggetto di un continuo passaggio di persone a piedi. Anche di quelle mamme e bambini che dicevamo prima.

Per condividere questa situazione, e avere da lui qualche indicazione, abbiamo sentito l’Assessore con delega alla Polizia locale e alla Sicurezza, Riccardo Ferri. Che ci ha risposto in questo modo:

“I dossi sono stati installati correttamente, secondo la normativa vigente, sulla effettiva carreggiata. Ricordo a tutti che, aggirare i dossi percorrendo in velocità l’area del parcheggio, rappresenta una violazione del codice stradale. È un’infrazione rilevabile anche dalle telecamere che sono poste in via Fontana Morella.

È un’infrazione che sarà sanzionata anche dall’eventuale presenza di una pattuglia di Polizia locale, o dei Carabinieri. Che spesso istituiscono un posto di blocco proprio in quello slargo.”