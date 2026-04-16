Anguillara in memoria di Federica Torzullo: sabato la cerimonia al Belvedere

Sabato 18 aprile, alle ore 10.30, la comunità di Anguillara Sabazia si riunirà presso il Belvedere di via di Domenico per un momento di profonda riflessione dedicato a Federica Torzullo.

L’Amministrazione comunale ha accolto con convinzione l’iniziativa del Coordinamento Zitta Mai, condividendo il bisogno di onorare la memoria di Federica con un gesto che resti nel tempo. Durante la cerimonia verranno posti un albero e una targa: un simbolo di vita che cresce e un impegno solenne a non dimenticare, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.

Ricordare Federica oggi significa ribadire con forza il valore del rispetto e il rifiuto totale di ogni forma di violenza. È compito delle istituzioni e di ogni cittadino trasformare il dolore in una responsabilità comune, costruendo una società più sicura e consapevole.

Il Sindaco e l’Amministrazione invitano tutta la cittadinanza a partecipare, per stringersi insieme in un abbraccio collettivo e affermare, uniti, che la violenza non può trovare spazio nella nostra comunità.