 
Roma Litorale e provincia

FL5, variazioni degli orari dei treni, anche per la lunga percorrenza, dal 20 ottobre al 13 dicembre

19 Ottobre 2025

L’avviso del “Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma”: anticipi e posticipi su parte dei treni. Possibili estensioni dopo il 14 dicembre

FL5, variazioni degli orari dei treni, anche per la lunga percorrenza, dal 20 ottobre al 13 dicembre

Il “Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma” informa che da domani, lunedì 20 ottobre 2025, prenderanno avvio interventi infrastrutturali presso la stazione di Civitavecchia. In concomitanza con i lavori sono previste variazioni di orario sia per alcuni servizi della linea FL5, sia per servizi a lunga percorrenza.

Secondo quanto comunicato, le modifiche consisteranno in anticipi o posticipi degli orari, lungo tutto il percorso oppure solo su specifiche sub-tratte. Le variazioni sono al momento indicate fino a sabato 13 dicembre 2025.

Il Comitato precisa che non è ancora possibile sapere se i provvedimenti proseguiranno oltre tale data: eventuali estensioni potranno essere verificate solo con la pubblicazione del nuovo orario invernale, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2025.

Trenitalia Regionale Lazio: modifiche alla circolazione ferroviaria il 14 luglio per lavori a Roma San Pietro

I canali di acquisto Trenitalia risultano già aggiornati nei giorni scorsi. È inoltre disponibile un elenco riepilogativo dei provvedimenti in vigore da domani al seguente link: consulta l’elenco. Il consiglio ai viaggiatori è quello di leggere attentamente il documento prima di mettersi in viaggio.

Il Comitato infine chiarisce che i treni non indicati nell’elenco sono da intendersi non coinvolti da variazioni di orario.