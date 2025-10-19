FL5, variazioni degli orari dei treni, anche per la lunga percorrenza, dal 20 ottobre al 13 dicembre

L’avviso del “Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma”: anticipi e posticipi su parte dei treni. Possibili estensioni dopo il 14 dicembre

Il “Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma” informa che da domani, lunedì 20 ottobre 2025, prenderanno avvio interventi infrastrutturali presso la stazione di Civitavecchia. In concomitanza con i lavori sono previste variazioni di orario sia per alcuni servizi della linea FL5, sia per servizi a lunga percorrenza.

Secondo quanto comunicato, le modifiche consisteranno in anticipi o posticipi degli orari, lungo tutto il percorso oppure solo su specifiche sub-tratte. Le variazioni sono al momento indicate fino a sabato 13 dicembre 2025.

Il Comitato precisa che non è ancora possibile sapere se i provvedimenti proseguiranno oltre tale data: eventuali estensioni potranno essere verificate solo con la pubblicazione del nuovo orario invernale, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2025.

I canali di acquisto Trenitalia risultano già aggiornati nei giorni scorsi. È inoltre disponibile un elenco riepilogativo dei provvedimenti in vigore da domani al seguente link: consulta l’elenco. Il consiglio ai viaggiatori è quello di leggere attentamente il documento prima di mettersi in viaggio.

Il Comitato infine chiarisce che i treni non indicati nell’elenco sono da intendersi non coinvolti da variazioni di orario.