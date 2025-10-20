Il Cerveteri espugna il campo del Pescia Romana

Patrascu e Falco firmano la vittoria dei verdeazzurri che trovano un successo importante per la classifica

Seconda vittoria di fila del Cerveteri, corsaro sul campo di Pescia Romana, che batte per 2 a 0, dopo una gara combattuta, vinta grazie alle reti di Patrascu e Falco. Il match si decide nel primo tempo, ad aprire le marcature è Patrascu che conquista un calcio da rigore, trasformandolo in rete.

Raddoppio al 30esimo di Falco, che raccoglie un assiste spedendo dalla distanza la palla in rete. Nella ripresa i locali giocano con un uomo in meno, con i Cervi che abbassano il baricentro, subendo le incursioni dei maremmani. Una vittoria importante per la classifica e il morale, che ottengono sei punti in una settimana e il passaggio agli ottavi di coppa Italia. Domenica al Galli arriva il Campagnano.

