Ladispoli in lutto, il cordoglio dell’Amministrazione a Gabriele Fargnoli

L’Amministrazione comunale di Ladispoli si unisce al dolore dell’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriele Fargnoli, per la scomparsa della cara madre.
Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio comunale, i Consiglieri e tutto il personale dell’Ente esprimono la propria vicinanza all’Assessore e ai suoi familiari in questo momento di profonda tristezza.
“Con il cuore pieno di commozione, rivolgo all’amico Gabriele, a nome di tutta l’Amministrazione, le più sentite condoglianze. Ci stringiamo a lui e a tutta la famiglia con un ideale abbraccio, uniti nel loro dolore”, dichiara il Sindaco Alessandro Grando.
“In questo momento di lutto, a Gabriele Fargnoli e ai suoi cari giunga tutto il nostro affetto”, conclude il primo cittadino.