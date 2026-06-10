Ladispoli, il 16 giugno si riunisce il Consiglio comunale

Nuova seduta del Consiglio comunale a Ladispoli. Il presidente dell’assemblea cittadina, Carmelo Augello, ha convocato il Consiglio per martedì 16 giugno alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” del Palazzo Comunale.

La riunione si svolgerà in sessione straordinaria e sarà aperta al pubblico, consentendo ai cittadini di assistere ai lavori dell’assemblea. All’ordine del giorno sono previste mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali su questioni e tematiche di interesse per la città.

L’appuntamento rappresenta un momento importante per il confronto politico e istituzionale sui principali argomenti che riguardano il territorio e la comunità locale.

La seduta si terrà presso il Municipio di Piazza Giovanni Falcone con inizio fissato alle ore 18:30.