Ladispoli, al via il piano sicurezza sulle spiagge: tornano bagnini e cani di salvataggio

Ladispoli si prepara alla stagione estiva con un rafforzamento della sicurezza lungo il litorale. Dal 14 giugno prenderà il via il servizio di assistenza e sorveglianza sulle spiagge libere nei fine settimana, mentre dal 27 giugno sarà attivo tutti i giorni fino al termine dell’estate. Il piano prevede torrette di salvataggio nei punti strategici della costa, assistenti bagnanti collegati via radio e il coinvolgimento di stabilimenti balneari, volontariato e Protezione civile. Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità delle spiagge e ai servizi per le persone con disabilità. Tra le novità più attese, da luglio torneranno anche i cani di salvataggio a Torre Flavia, pronti a supportare le operazioni di soccorso in mare.