Nuovo manto stradale per numerose aree della parte alta di Cerveteri

Lavori eseguiti nel pieno rispetto del Regolamento sugli Scavi

Prosegue il percorso di ripristini del manto stradale nel territorio comunale di Cerveteri. Venerdì 12 giugno, prenderanno il via infatti i cantieri per il rifacimento di numerose arterie stradale del capoluogo, maggiormente concentrati questi nella parte alta del paese.

Oggetto dei lavori, saranno le zone San Pietro e Casaccia e più nel dettaglio un tratto di via Monte Grappa, l’intera sede di via San Pietro, parte di piazza San Pietro, l’attraversamento di via Piave, via San Michele, via Sant’Angelo e via Puccini.

“Lavori – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – eseguiti interamente dalla Società di servizi che ha eseguito tempo fa degli scavi sul manto stradale. Così come accaduto già in numerose strade di Cerenova, anche in questo caso, i cantieri non costeranno nulla alle casse dell’Ente, in quanto eseguiti nel pieno rispetto del Regolamento sugli Scavi, che il nostro ufficio, ed in particolar modo il Geometra Federico Feriozzi, che ringrazio sentitamente, si accerta sempre puntualmente che venga pienamente rispettato”.