Lavori PNRR al via nella sede di Cerveteri: temporaneo trasferimento di alcune attività del Distretto 2

CERVETERI – La Direzione del Distretto 2 rende noto che prenderanno il via a breve i lavori di riqualificazione e ammodernamento finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presso la sede di M.M. Crocifissa Curcio a Cerveteri.

Per garantire l’esecuzione degli interventi in sicurezza e minimizzare i disagi, si è reso necessario un temporaneo spostamento di alcune attività sanitarie e amministrative in altre strutture del Distretto.

AVVISO ALL’UTENZA: Gli utenti saranno informati tempestivamente e con precisione sulle nuove sedi e sui relativi orari di erogazione dei servizi che saranno interessati dal trasferimento. Si invitano i cittadini a seguire i canali ufficiali di comunicazione del Distretto.

Continuità Assistenziale (Guardia Medica): Si ricorda che per il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) la procedura rimane invariata: si raccomanda all’utenza di rivolgersi al numero di telefono unico nazionale 116117.

La Direzione ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione dimostrata durante questa fase di miglioramento infrastrutturale.