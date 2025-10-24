Campo di Mare: fermato con machete e coltello a bordo di un furgone 50enne

I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno denunciato a piede libero un uomo di 50 anni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

L’uomo, notato dai militari mentre si lungo viale Fregene a bordo di un furgone, è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale e veicolare i Carabinieri hanno trovato all’interno del mezzo un coltello da cucina, un machete lungo circa 40 centimetri e un piede di porco della lunghezza di 50 centimetri.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva