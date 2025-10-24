Addio a Marisa della frutteria: Cerveteri saluta un’anima gentile del centro storico

CERVETERI – Lutto a Cerveteri per la scomparsa di Maria Luisa, conosciuta e amata da tutti come Marisa della frutteria. La notizia ha toccato profondamente la comunità locale, che perde una delle sue figure più autentiche, generose e discrete del centro storico.

Marisa, titolare dello storico negozio di ortofrutta, era ben più di una commerciante. Il suo esercizio non rappresentava solo un luogo per la spesa quotidiana, ma un vero e proprio punto di ritrovo, un piccolo spazio animato da sorrisi, parole gentili e quell’attenzione sincera che oggi è difficile trovare.

Per anni, la sua presenza dietro il banco è stata una costante rassicurante per i residenti. Molti la consideravano una vera amica, o una “zia acquisita” della comunità, sempre pronta a dispensare un consiglio, una battuta o un gesto di affetto, trasformando ogni cliente in un conoscente caro.

La sua profonda bontà d’animo e l’impegno quotidiano hanno lasciato un segno tangibile nel tessuto sociale di Cerveteri. Con la sua semplicità e la sua instancabile dedizione, Marisa ha saputo dare valore non solo ai prodotti della terra, ma anche ai rapporti umani, ricordando a tutti l’importanza della gentilezza nel vivere quotidiano.

La sua voce, il suo sorriso e la sua presenza mancheranno enormemente.

La città si stringe in queste ore attorno ai suoi figli, a cui va l’affetto e il cordoglio di tutta Cerveteri nel ricordo di una donna buona, una lavoratrice instancabile e un’anima bella che ha saputo arricchire e umanizzare la vita della comunità.