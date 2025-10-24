Ladispoli, al via la disinfestazione antizanzare: interventi notturni il 27 e 28 ottobre

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto che nelle notti di lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare su tutto il territorio comunale e nelle aree verdi pubbliche.

Gli interventi si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, al fine di limitare al massimo i disagi per i residenti.

Il programma dettagliato della disinfestazione prevede:

Lunedì 27 ottobre: L’intervento riguarderà le zone del Centro , Caere Vetus e Palo Laziale .

L’intervento riguarderà le zone del , e . Martedì 28 ottobre: La disinfestazione interesserà i quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami.

Saranno trattati anche tutti i Parchi e Giardini pubblici della città.

Raccomandazioni per i Cittadini:

Per garantire la massima efficacia del trattamento ed evitare qualsiasi inconveniente, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti precauzioni durante l’orario degli interventi:

Tenere chiuse le finestre e le porte delle abitazioni. Evitare l’esposizione all’esterno di indumenti, panni stesi, giocattoli e prodotti alimentari. Ritirare eventuali ciotole o abbeveratoi di animali domestici e proteggere gli orti e le colture.

L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.