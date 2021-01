Cerveteri: Giammaria a scuola senza sostegno

Share Pin 130 Condivisioni

Il bambino affetto di Sma dovrebbe avere una Aec per 40 ore settimanali ma per 20 ore è senza assistenza

Dovrebbe avere un assistente alla persona (Aec) che lo assista in tutte le attività della giornata ma i soldi del Comune non bastano e su 40 ore settimanali l’Aec è presente solo per 10 ore.

Protagonista della vicenda, come riportato da Repubblica.it, è Giammaria.

Giammaria ha 10 anni, ama andare a scuola e i suoi compagni di classe lo adorano. Giammaria però è affetto da Sma (atrofia muscolare spinale), non riesce a reggersi in piedi, se gli cade una penna in terra ha bisogno di qualcuno che gliela raccolga, molti movimenti per lui sono preclusi.

A raccontare la sua storia a Repubblica.it è sua madre, Antonella. Riflettori puntati sull’assenza per 30 ore settimanali della Aec.

“Alcune ore sono coperte da un’insegnante di matematica ma non sono sufficienti”.

Per 20 ore Giammaria resta senza assistenza. “Il diritto allo studio non viene rispettato. E così i bambini non sono più tutti uguali”.

Ad ammettere le difficoltà nell’offrire al bambino l’assistenza di cui necessita è anche la vicepreside Maria Carmela Termini: “Le graduatorie regionali sono esaurite. Non si trovano insegnanti di sostegno”.

“I certificati medici presentati dalla docente titolare – continua Repubblica – sono sempre di pochi giorni e noi non riusciamo a trovare nessuno che si sposti da un’altra regione per un periodo così breve”.

L’insegnante dovrebbe comunque arrivare a giorni ma la mamma di Giammaria aspetta di vederla con i suoi occhi. “E poi finita la sostituzione si tornerà al punto di partenza. E resteremo di nuovo senza sostegno”.

