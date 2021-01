Share Pin 23 Condivisioni

A quanto pare una centrale sarebbe andata in tilt causando disagi a migliaia di utenti

Wind ko: disagi anche per gli utenti di Ladispoli e Cerveteri

In un momento in cui le relazioni sociali, in presenza, sono ridotte all’osso e il lavoro si svolge prettamente da casa, così come diverse lezioni universitarie e non solo, quello che non deve mancare all’interno delle quattro mura domestiche è senza ombra di dubbio una connessione internet in grado di rendere il tutto più semplice.

Purtroppo però per oltre 4mila utenti Wind3 così non è da ieri sera.

A quanto pare, secondo quanto appreso da alcuni utenti che hanno contattato il servizio informazioni, sarebbe saltata una centrale wind che avrebbe lasciato senza connessione oltre 4mila utenti.

Un disservizio che dovrebbe essere risolto entro la serata di oggi o al massimo entro lunedì 25 gennaio.

Un bel problema per chi sta lavorando da casa o sta cercando di seguire le lezioni online o addirittura deve svolgere degli esami orali.

