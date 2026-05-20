ASL Roma 4, al via la riorganizzazione dei servizi territoriali del D2: operazioni di trasferimento a Martiri delle Foibe

Chiusa anche la sede di Largo del Verrocchio a Ladispoli, i vaccini riprenderanno da lunedì 25 nella sede di via Aurelia
Si informa l’utenza del Distretto 2 che, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi territoriali, a partire da giovedì 21 maggio 2026 la sede di Largo del Verrocchio, Ladispoli, resterà chiusa.
Il Servizio Vaccinale riprenderà regolarmente le attività, nei consueti giorni e orari, a partire da lunedì 25 maggio 2026 presso la nuova sede di Via Aurelia km 45,500.
Si comunica inoltre che, nella giornata del 21 maggio, anche la sede di Via Martiri delle Foibe, Cerveteri, sarà interessata dalle operazioni di trasferimento. Le attività riprenderanno regolarmente da mercoledì 27 maggio 2026 presso la nuova sede di Via Madre Maria Crocifissa Curcio n. 1-3 a Cerveteri.
Nelle more del trasferimento, tutti i servizi saranno comunque garantiti attraverso i presidi sanitari presenti nel Comune di Ladispoli.
Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo l’utenza per la collaborazione