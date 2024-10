Via degli Angeli Ceretani: domenica l’intitolazione dello “Stradone”

Domenica 6 ottobre, lo “stradone” Cerveteri verrà ufficialmente intitolato ai giovani scomparsi troppo presto

Mancano pochi giorni alla cerimonia di intitolazione dello “Stradone” di Cerveteri agli Angeli Ceretani, uno spazio che diventerà luogo del ricordo e della condivisione. L’evento, fortemente voluto dal consigliere Orsomando e da Giacomo Rinaldi, però, non vuole essere un semplice momento commemorativo, bensì un’occasione di aggregazione. L’idea, come ci ha raccontato Giacomo nel corso di una precedente intervista, è quella di creare una sorta di ritualità e ciclicità, che renda l’appuntamento una ricorrenza fissa e duratura. La cerimonia di domenica, inoltre, ha ricevuto il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Cerveteri, oltre al sostegno di molte delle realtà associazionistiche del territorio, rioni inclusi. Insomma, la giornata di domenica sarà solo il primo passo di un’iniziativa dal respiro più ampio.

E’ proprio Giacomo, attraverso una sua lettera, a ricordarci il senso più profondo della sua idea, rivolgendosi direttamente ai genitori e a tutti coloro che abbiano subito la perdita di un giovane:

Carissimi,

Mi rivolgo principalmente a voi genitori ma anche a tutti coloro che hanno sofferto della perdita di un giovane. Quante volte ci hanno detto ”adesso hai sicuramente un Angelo in cielo che prega per te”! Se questo è vero, come è vero, abbiamo tanti angeli che ora pregano per noi. Riuniti sotto l’ala protettrice dell’Arcangelo Michele, protettore del nostro paese e primo difensore della fede, proteggono tutto il nostro territorio e le nostre famiglie. Così abbiamo voluto che una strada importante e frequentata da giovani, venisse intestata a tutti loro. Questo “miracolo” avverrà ufficialmente la domenica 6 ottobre 2024 nelle aree adiacenti il campo sportivo E. Galli. Una lapide li ricorderà per sempre ed una S. Messa ci unirà in comunione dalle ore 9.30 e per tutto il giorno condivideremo momenti di agape fraterna. All’ingresso dell’area dove avverrà la celebrazione, troverete delle postazioni dove poter scrivere il nome dei vostri Angeli che verranno offerti durante la S. Messa. Per il pranzo verranno offerti panini con o senza glutine, con porchetta e, per i vegetariani, con verdure; acqua e vino per tutti.

D’intorno ci saranno giochi e dimostrazioni con le varie associazioni e rioni.

Vi aspetto,

Giacomo Rinaldi

Luogo e programma

Come da programma, la domenica inizierà con la messa officiata da Don Gianni e continuerà con la scopertura della targa commemorativa. Si proseguirà con una serie di giochi ed iniziative come la sfilata del Vespa Club Cerveteri. Per pranzo verranno distribuiti gratuitamente panini e bevande, mentre nel pomeriggio continueranno giochi ed esibizioni fino alla chiusura, prevista alle 18:30, con il concerto della Banada dell’Arma dei Carabinieri. Il tutto si svolgerà nelle aree adiacenti al campo sportivo Galli, proprio lungo l’attuale Via Settevene Palo Nuova, a Cerveteri.