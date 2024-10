Calcio, la Virtus Marina di San Nicola è pronta a scendere in campo

La Virtus MSN è pronta a scendere in campo: appuntamento alle 11:00 di domenica 6 ottobre tra le mura di casa contro il Cura Calcio

È partito il conto alla rovescia: La Virtus Marina di San Nicola è pronta a scendere in campo contro il Cura Calcio. La prima squadra della società disputerà il campionato di seconda categoria e la formazione sarà guidata, per la prima volta, da mister Pino Neto. La Virtus MSN può vantare una rosa ampia e giovane, composta per lo più da ragazzi che il mister ha allenato nel corso degli anni. Il suo è un progetto a lungo termine, un triennio, almeno, in cui l’obiettivo è riuscire a conquistare una categoria. Il roster è giovane proprio come la storia di questa squadra, fortemente voluta dalla società per fornire uno sbocco importante a quei ragazzi che, altrimenti, sarebbero stati costretti ad andare altrove e che, a San Nicola, trovano un terreno di crescita fertile.

“Ci hanno assegnato il girone B, quello di Viterbo” ha spiegato il mister alla vigilia. “E’ composto da molte squadre del viterbese e, per questo, troveremo parecchi campi difficili sia da un punto di vista del terreno di gioco che della, diciamo così, temperatura. Noi abbiamo un prato sintetico eccezionale, quindi ci dovremo adattare. Soprattutto, molte di queste squadre hanno giocatori d’esperienza, noi abbiamo tutti giovani. Posso dire che sarà una bella sfida che cercheremo di portare avanti nel migliore dei modi”.

“Parliamo di un girone competitivo che lo scorso anno è stato vinto dalla DM84. Il nostro primo obiettivo è la salvezza in un campionato che prevede 2 retrocessione. Vogliamo fare un campionato tranquillo e poi si sa, l’appetito vien mangiando. A prescindere da questo, preferisco evitare fughe in avanti. Chissà che non riusciremo ad essere la mina vagante visto che la rosa, per quel che riguarda i titolari, è cambiata per circa il 50%. Abbiamo cercato di lavorare tenendo la rosa più lunga possibile perché il campionato non è semplice e lungo con diverse partite al sabato che comportano delle difficoltà ulteriori a livello lavorativo. Ci sono, comunque, parecchi ragazzi del nostro vivaio e – ha sottolineato Pino Neto – abbiamo anche una buona juniores da cui poter attingere. Ho sempre creduto nella valorizzazione dei ragazzi più giovani ed è già da diversi anni che cerco di dare loro lo spazio che meritano. L’ho fatto a Ladispoli, alla Virtus, all’Atletico e anche a Cerveteri”.

Come detto in precedenza, per il mister, questo è l’esordio alla guida della prima squadra della Virtus MSN e, al riguardo, Neto ha dichiarato: “Sto vivendo questa sfida con la massima serenità. Ho ricevuto la massima fiducia da parte della società e abbiamo iniziato la preparazione il 26 agosto. I ragazzi si stanno allenando bene e sembrano presi dal progetto. Questo fa sì che rispondano bene sia sul campo che come gruppo. Sono ben amalgamati e si sta creando un bell’ambiente, grazie anche al lavoro della società, un gruppo di persone veramente appassionate. È un progetto a lungo termine, siamo tranquilli”.

Il fischio d’inizio della stagione sarà domenica 6 ottobre alle ore 11:00. La Virtus MSN inaugurerà l’anno tra le mura di casa, al Lombardi di Marina di San Nicola (via della Luna).