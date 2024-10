Ladispoli: domanda per partecipare alla selezione per l’assunzione di un farmacista

Flavia Servizi, entro il 7 ottobre la domanda per partecipare alla selezione per l’assunzione di un farmacista

Flavia Servizi ricorda che c’è tempo fino a lunedì 7 ottobre 2024 per partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di n.1 risorsa con qualifica di “Farmacista collaboratore” livello 1 Ccnl A.s.so.farm. con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al bando (Allegato A), deve essere presentata entro le ore 14:00 del 7 ottobre 2024.

Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il termine perentorio sopra indicato a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected]

Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTA COLLABORATORE”.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it