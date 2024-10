Cerveteri, oggi sospensione idrica

Acea Ato 2 – Cerveteri, giovedì 3 ottobre sospensione idrica

Si comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, oggi giovedì 3 ottobre è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Cerveteri.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Doganale , via Settevene Palo, via Delle Cardelle, via Sant’Angelo, via Friuli, via Liguria, via Rossini, via Giacomo Puccini, via Giovanni XXII e zone limitrofe.

Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.