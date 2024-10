Il più grande nido di Vespa orientalis rinvenuto a Roma, l’ultima impresa di Andrea Lunerti

Ancora una volta Andrea Lunerti alle prese con un’operazione non facile, questa volta la sua piccola impresa lo ha visto coinvolto in una villa nel quartiere della Massimina Casal Lumbroso, una zona di Roma, dove è stato rinvenuto il più grande nido di Vespa orientalis mai stato rimosso nella città.

“Oltre 1000 insetti e più di 500 pronti a nascere” – scrive Lunerti- “Fallito il tentativo dei vigili del fuoco che nel timore di disperdere gli insetti nell’appartamento e allontanare gli occupanti hanno spruzzato insetticida dall’esterno con la speranza di indebolire la colonia ma i favi erano posizionati strategicamente in alto e protetti dal rivestimento in cellulosa. La rimozione è stata rischiosa e complessa, gli insetti nel pieno del loro ciclo vitale hanno lottato fino all’ultimo respiro per proteggere le numerose regine nascenti prossime al volo nunziale ma alla fine, ancora una volta, ce l’abbiamo fatta.”