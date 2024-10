Ladispoli: la Flavia Servizi attiva uno sportello per le bollette insolute del servizio idrico

Flavia Servizi ricorda di aver incaricato la Soc. Spinbridge Spa per il recupero bonario delle bollette ancora non pagate e relative al servizio idrico gestito sino al settembre 2022. L’incaricata Spinbridge è autorizzata a contattare direttamente gli utenti per collaborare e definire in via bonaria la definizione delle singole posizioni.

Per consentire di verificare di persona con gli operatori le fatture insolute ed i pagamenti, presso gli uffici Flavia Servizi di viale Europa n. 20 è stato attivato uno sportello dedicato agli utenti che rimarrà aperto sino alla fine di ottobre 2024 , che riceverà esclusivamente previo appuntamento da prenotare al numero 0620194581.

Per tutte le informazioni e l’assistenza necessaria, si prega di contattare la Società incaricata Spinbridge ai seguenti recapiti:

CALL CENTER: 06.20194581

MAIL: [email protected]